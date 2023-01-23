Ректора РАНХиГС Мау освободили от должности по собственному желанию

Занимавший пост ректора РАНХиГС Владимир Мау освобожден от должности по собственному желанию. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба правительства.

«Исполнение обязанностей ректора <...> возложено на проректора учреждения Алексея Комиссарова», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, пишет «Газета.Ru».

Комиссаров работает в РАНХиГС шесть лет.

Мау был задержан в июле 2022 года в качестве обвиняемого в хищении средств РАНХиГС на сумму, превышающую 21 млн рублей. 10 августа он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС, а в октябре в отношении него было прекращено уголовное дело.