Правительство направит регионам 130 млрд рублей на развитие инфраструктуры ЖКХ

Правительство РФ направит в регионы 130 млрд рублей в 2023–2024 годах на модернизацию и развитие инфраструктуры ЖКХ на условиях софинансирования. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Направим в текущем году 30 млрд рублей, а в следующем — еще 100 млрд на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения при условии обязательного софинансирования со стороны российских субъектов», — сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Ранее, 12 декабря 2022 года, сообщалось, что у 49 регионов России показатель исполнения расходов на национальные проекты превышает среднее значение по стране. В Минфине выделили три региона с наилучшим освоением бюджетных средств, по данным на ноябрь: Республика Марий Эл (87%), Тюменская область (85,8%) и Чеченская Республика (85%).

25 ноября президент России Владимир Путин заявил о неизменности планов по развитию страны, ее экономики, социальной сферы и национальным проектам. Глава государства добавил, что все эти планы будут реализованы в том случае, если вопросы, которые встанут перед страной, будут решаться вместе — как в рамках спецоперации, так и в рамках «трудовых будней».

Президент 11 января 2023 года также поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий. Он добавил, что новые регионы России нужно также подключить к реализации нацпроектов.