В Казани дан старт Единым Играм Специальной Олимпиады

В воскресенье, 22 января, в Казани состоялась церемония открытия Единых Игр по программе Специальной Олимпиады России. Впервые в мире соревнования специальных атлетов по летним и зимним видам спорта проходят в рамках одного турнира. На соревнования в столицу Республики Татарстан съехалось более 2000 специальных спортсменов, тренеров и сопровождающих из 59 регионов России и Республики Беларусь. Красочную церемонию открытия придумал один из самых ярких и известных режиссеров-постановщиков Алексей Сеченов и назвал ее «Прикосновение». Впервые столь масштабное открытие в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» вместе с певицей и теледивой Олимпиадой Тетерич провел Никита Паничев — актер с синдромом Дауна из театра «Простодушные».

С теплыми приветственными словами к участникам церемонии обратились министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

«Мы должны не просто провести эти уникальные соревнования, главное — создать атмосферу, где ребята с особенностями интеллектуального развития через спорт смогут почувствовать себя членами нашей большой спортивной семьи. Праздник на земле Татарстана ещё раз продемонстрирует нашу открытость, наши абсолютно безграничные возможности. Очень важно, что 59 регионов и наши друзья из Белоруссии принимают участие в этом событии. Наша семья не только российская, это движение не имеет границ. Это не просто соревнования, это активное выстраивание системы гуманистических ценностей в Российской Федерации. Здесь мы все едины, и педагоги, и тренеры, и спортсмены, это некая модель нашей жизни, которую мы должны продемонстрировать всему миру», – сказал министр спорта России Олег Матыцин.

Почетными гостями церемонии открытия Единых Игр по программе Специальной Олимпиады России стали: мэр города Казани Ильсур Метшин, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, журналист, известный блогер и посол Единых Игр Специальной Олимпиады России Ксения Соловьева.

Участников Единых Игр на сцене МВЦ «Казань Экспо» приветствовали титулованные спортсмены Специальной Олимпиады Ксения Бяхова и Алексей Ильин. А затем гостей Специальной Олимпиады ожидало уникальное музыкальное шоу, которое по-настоящему объединило всех присутствующих вокруг одной общей цели — сделать жизнь людей с ментальными нарушениями насыщенной, полноценной и достойной.

Для гостей и участников Специальной Олимпиады выступили певец Вахтанг, группа «Моя Мишель», исполнители Тарас Станин, Анна Март, Ваня Дмитриенко, Андрей Звонкий, Сюзанна, Тося Чайкина. А на одной сцене с ними свои не менее яркие таланты показали особенные артисты: Ульяна Комова, Денис Савватеев, Дмитрий Ивлев, Полина Мухортова, Михаил Строев. И это еще одно доказательство, что Специальная Олимпиада дарит возможность людям с ментальными нарушениями быть равноправными членами общества, срывать шквал аплодисментов и быть гордостью для своей семьи.

«Единые игры – это особый проект, который помогает нам понять друг друга. Все атлеты смогут попробовать свои силы, ощутить радость победы и в полной мере насладиться эмоциями болельщиков. Всех вас объединяет любовь к жизни и стремление двигаться вперед в своих достижениях. Уверен, в Татарстане вы и ваши близкие будут чувствовать себя уютно и комфортно. Мы сделаем для этого все возможное», – сказал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Движению Специальной Олимпиады в этом году исполняется 55 лет. Россия участвует в соревнованиях с 1990 года. Единые Игры Специальной Олимпиады — это уникальное мероприятие, сочетающее в себе одновременно зимние и летние виды спорта, соревнования по которым пройдут на 14 современных площадках. Участники выступят в турнирах по бадминтону и юнифайд-бадминтону, баскетболу, бегу на снегоступах, горнолыжному спорту, сноуборду, дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, волейболу, танцевальному спорту, теннису и юнифайд-теннису, фигурному катанию, флорболу, футзалу, художественной гимнастике и шорт-треку.

«Специальная Олимпиада – это не про секунды, рекорды, медальные зачеты. Специальная Олимпиада — это соревнование для людей с ментальными нарушениями, где благодаря своим усилиям, воле и желанию они становятся более независимыми и уверенными в себе. Спортивная и творческая деятельность для таких людей – это реабилитация, социализация, улучшение их физического и ментального здоровья. Наше движение выполняет великую миссию по гуманизации общества», – отметила президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

В завершение торжественной церемонии особенные атлеты Снежана Баранова и Адель Ванюхин зажгли олимпийский огонь. Единые Игры Специальной Олимпиады объявлены открытыми! «Самое главное на этих Играх – что мы вместе и у нас есть цель! А цель у нас — становиться сильнее и играть лучше! Я участвую в соревнованиях по шорт-треку в Единых Играх. Я очень доволен быть частью этого события, вместе с командой Татарстана. Мы надеемся на хороший результат и будем верить в то, что у нас все получится», — сказал участник Игр Адель Ванюхин. и«Я много лет готовилась к этим Играм. Встретила на этих соревнованиях много новых друзей из других городов, обрадовалась очень. Я люблю заниматься спортом, выступаю на лыжных гонках. Очень жду начало соревнований, хочу быть лучше всех», — сказала спортсменка сборной Республики Татарстан Снежана Баранова.