Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) появилось в регионе. Об этом сообщил в понедельник, 23 января, Штаб территориальной обороны ДНР.

«Начальником УФСБ России по Донецкой Народной Республике назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

В начале октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении в состав Российской Федерации Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Ранее на референдумах в этих регионах большинство жителей высказались за вступление в состав страны.

В том же месяце Следственный комитет России приступил к созданию следственных органов на территории новых субъектов. Кроме того, Федеральная налоговая служба открыла свои отделения во всех четырех новых регионах.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.