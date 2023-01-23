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В Омске осудили покрывавшего интим-салон бывшего начальника полиции

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Фото: Прокуратура Омской области
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В Омске суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего главу городского УМВД России Евгения Быкова за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом 23 января сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Как считает следствие, Быков получил взятку на общую сумму 6,45 млн рублей от владельца массажного салона за предоставление информации о возможных проверках и непривлечение к административной ответственности по ст. 6.12, 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, известно о получении бывшим главой омской полиции также и взятки размером 480 тыс. рублей от жителя Омска, который продавал немаркированную алкогольную и табачную продукции.

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«Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 20,7 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных, государственных и муниципальных органах, сроком на шесть лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что Быков был задержан в апреле 2021 года вместе с посредником, через которого ему и передавали взятки. Позднее бывшего главу омской полиции уволили из правоохранительных органов. Свою вину экс-глава полиции отрицает.

В марте 2022 года суд Омска приговорил подельника Евгения Быкова, экс-руководителя отдела по исполнению административного законодательства омской полиции Максима Лебедева к двум годам и девяти месяцам лишения свободы за посредничество во взяточничестве.

Ранее, 19 января, экс-главе Борзинского района Забайкальского края Сергею Русинову назначили девять лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 280 тыс. рублей. Чиновника обязали выплатить штраф в пятикратном размере взятки. Русинов лишился права занимать должности на государственной службе, а также в органах местного самоуправления на протяжении трех лет.

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