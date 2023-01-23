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МИД РФ оценил заявления США о возможных поставках Киеву ракет ATACMS

Рябков назвал элементом психологической войны заявления о возможных поставках США ракет ATACMS Украине
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Фото: commons.wikimedia.org
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Заявления США о возможных поставках баллистических ракет дальнего действия ATACMS на Украину — это не более чем элемент психологической войны. Об этом 23 января заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

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«Это элемент психологической войны, не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России», — сказал он.

Он добавил, что любые американские вооружения, предоставленные Киеву, будут «буквально перемолоты». Дипломат также отметил, что противники России будут повышать ставки в эскалации вокруг Украины.

22 января председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол призвал Вашингтон обеспечить Киев ракетами ATACMS для атаки на Крым. Он объяснил свою позицию тем, что с территории полуострова якобы запускаются российские беспилотники.

Ранее, 12 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби не дал четкого ответа насчет того, будут ли Соединенные Штаты поставлять Украине ATACMS. Однако он подчеркнул готовность американских властей продолжать предоставлять оружие Киеву.

10 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о переговорах насчет получения от США ракет большой дальности ATACMS.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе из-за усиления обстрелов со стороны украинских военных.

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