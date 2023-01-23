В ГУР Украины назвали стоявшую перед убитым переговорщиком Киреевым задачу

Участнику украинской делегации на переговорах с Россией Денису Кирееву была поставлена задача затянуть процесс. Об этом 22 января заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов в интервью украинской службе «Радио Свобода» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Радио Свобода»).

«Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили, — это затянуть [переговорный] процесс [с Россией], чтобы выиграть время», — сказал он.

По словам главы ГУР, переговорщик лично знал двух человек, представляющих российскую сторону на переговорах. Буданов подчеркнул, что Киреев был сотрудником разведки, а не шпионом.

Как заявил Буданов, он верит в факт того, что участник делегации был убит в машине сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

«Давайте оценивать только факты. Вот они: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, не доезжая 200 м до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, а труп выбрасывают на улицу. Всё», — добавил он.

Руководитель ГУР отметил, он не ожидал таких действий СБУ против своего штатного сотрудника.

О том, что Киреев был убит сотрудниками СБУ, Буданов рассказал ранее, 19 января.

Тогда же депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что бывший глава СБУ Иван Баканов и его подчиненные виновны в гибели Киреева. Он призвал начать уголовное расследование против них.

В начале марта 2022 года министерство обороны Украины подтвердило гибель Киреева. Заверялось, что он погиб при выполнении спецзадания.

Тело Киреева было обнаружено перед зданием Печерского суда в Киеве. Он был участником украинской делегации на переговорах с Россией в белорусском Гомеле, которые прошли в феврале.