Рогозин поделился подробностями о своем ранении в Донецке

Бывший гендиректор «Роскосмоса» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что во время обстрела гостиницы в Донецке два снаряда ВСУ упали у его ног, но не взорвались. Этими подробностями он поделился 23 января в беседе с «РИА Новости».

«Семь прилетов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два — шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, — они по счастливой случайности не взорвались», — сообщил Рогозин.

Он добавил, что в тот день был на полигоне в Марьинке и участвовал в подготовке снайперов-добровольцев отряда БАРС-11. Почти сразу после того, как он вернулся в свой номер в гостинице, начался обстрел.

Кроме того, Рогозин высказал предположение, что к обстрелу его группы могут быть причастны западные спецслужбы.

«Основная версия, которая связана с этим покушением, с этим террористическим актом, — это, конечно, оперативно-диверсионная работа агентуры украинской, и не только украинской. Возможно, там еще и западные спецслужбы помогали», — сказал он.

22 декабря Рогозин был ранен при обстреле Ленинского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он получил осколочное ранение в спину, рядом с шеей. В результате обстрела погибли два человека, в том числе один из помощников Рогозина.

24 декабря экс-главу «Роскосмоса» доставили в госпиталь в Московском регионе. Через несколько дней, 26 декабря, стало известно, что Рогозина успешно прооперировали и он пошел на поправку. Осколок извлекли из района шейного позвонка.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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