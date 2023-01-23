Владельца цирка оштрафовали после инцидента с укусившим ребенка медведем

Собственника цирка, в котором после представления в Амурской области медведь укусил ребенка, оштрафовали на 4 тыс. рублей. Об этом 23 января сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

«Индивидуальный предприниматель не обеспечил безопасность посетителей цирка: допустил контакт с диким зверем на расстоянии менее 1 м, что создало угрозу здоровью и жизни людей, а также повлекло нанесение травмы ребенку», — говорится в заключении ведомства.

Представители Россельхознадзора также отметили, что собственник цирка не уведомил их о начале работы в регионе в течение 10 дней. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения».

Инцидент произошел 7 ноября 2022 года. После представления дрессировщик предложил зрителям сфотографироваться с медведем. Животное было без намордника и во время съемки укусило 7-летнего мальчика за плечо. Ребенку оказали медицинскую помощь.