Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира
Мир
В Польше предсказали разочарование из-за обещаний о помощи Украине
Мир
В Германии выразили опасения из-за упадка благосостояния
Мир
Американский политик назвал отстранение Байдена решением всех проблем
Мир
В ЛНР сообщили о гибели ребенка после обстрела Кременной со стороны ВСУ
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в учениях с КНР и ЮАР
Культура
Выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла на 2 млрд
Мир
Писательница из США указала на империализм антироссийских взглядов
Экономика
Арендное жилье в России может подорожать к весне на 15%
Мир
В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата
Армия
ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР

Владельца цирка оштрафовали после инцидента с укусившим ребенка медведем

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Собственника цирка, в котором после представления в Амурской области медведь укусил ребенка, оштрафовали на 4 тыс. рублей. Об этом 23 января сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

«Индивидуальный предприниматель не обеспечил безопасность посетителей цирка: допустил контакт с диким зверем на расстоянии менее 1 м, что создало угрозу здоровью и жизни людей, а также повлекло нанесение травмы ребенку», — говорится в заключении ведомства.

Представители Россельхознадзора также отметили, что собственник цирка не уведомил их о начале работы в регионе в течение 10 дней. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения».

Инцидент произошел 7 ноября 2022 года. После представления дрессировщик предложил зрителям сфотографироваться с медведем. Животное было без намордника и во время съемки укусило 7-летнего мальчика за плечо. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023