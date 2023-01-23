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В Германии оценили русские шутки о Шольце

Журналист немецкой газеты Bild оценил русские шутки о Шольце
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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После решения канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять танки на Украину в российских СМИ и Telegram-каналах появились шутки и другие материалы в его поддержку. Часть из них 22 января осветил журналист газеты Bild Филипп Пятов.

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Он привел в пример публикацию в Telegram-канале Reverse Side Of The Medal, в которой канцлер ФРГ был изображен как герой России.

«Полковник ФСБ Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, удостоен звания Героя России посмертно», — гласит шуточная надпись под фотографией политика.

Кроме того, Пятов отметил, что решение Шольца вызвало недовольство в Германии, однако оно может сыграть на руку РФ. Также автор обратил внимание на высказывание о том, что Германия одурачила Польшу, Финляндию и Прибалтику, поэтому «Шольц победил».

23 января обозреватели газеты The New York Times предположили, что нежелание немецкой стороны предоставлять Украине танки связано с тем, что в стране жива память о нацистской агрессии в период Второй мировой войны. Граждане Германии не хотят снова ассоциироваться с агрессорами, из-за которых погибли миллионы людей.

22 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил отсутствие решения по передаче Киеву танков позицией Берлина. Он добавил, что дискуссии о поставках боевых самолетов исчерпаны, а вместо них направляются зенитные орудия.

20 января стало известно, что участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники не смогли прийти к единому мнению по данному вопросу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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