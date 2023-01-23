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В Польше предсказали разочарование из-за обещаний о помощи Украине

Myśl Polska: обещания Польши помочь восстановить Украину принесут только разочарование
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Обещания о помощи в восстановлении Украины, которые ряд западных стран дал Киеву, принесут только разочарование, считает обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень.

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«Обещания участия в послеконфликтном восстановлении украинского государства в сложившихся обстоятельствах могут принести больше разочарований, чем пользы», — указал он в статье 19 января.

По словам Беленя, предсказать детальные последствия конфликта очень сложно, однако очевидно, что в ближайшем будущем национальная идентификация граждан Украины будет строиться на политике реваншизма.

«Ясно одно, что национальная идентификация украинцев отныне будет основываться на политике обиды, мести и реванша. Только по этой причине Украина на долгие годы станет очагом эндемического конфликта, который не смогут решить ни сами украинцы, ни их покровители», — отметил обозреватель.

Профессор также подчеркнул, что, ввязавшись в этот конфликт и оказав поддержку Украине, власти Польши ввели страну в самый тяжелый период со времен холодной войны, обрекая государство на «вечный» конфликт с Россией.

Ранее, 21 января, в Варшаве прошел митинг против втягивания страны в украинский конфликт. В марше участвовали несколько сотен человек. В своем заявлении организаторы выразили недовольство «провоенной пропагандой», которую польские СМИ и политики несут людям.

До этого, 20 января, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что Польша намерена оснастить бронетехникой и обучить бригаду солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Блащака, Польша готова оснастить украинскую бригаду танками Т-72 и БМП, которые еще остались в распоряжении польского оборонного ведомства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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