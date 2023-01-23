Немецкий политик оценил просьбу замглавы МИД Украины об истребителях

Работа заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника порадовала бы лидера украинских националистов Степана Бандеру. Такое мнение в воскресенье, 22 января, выразил член парламента федеральной земли Германии Саксония-Анхальт Даниэль Рой.

«Так рад, что моя креативная идея о поставках немецких истребителей Tornado Украине спровоцировала масштабную дискуссию. Я рад, что США и Нидерланды поддержали бы поставки F-16», ― написал Мельник в своем Twitter.

В комментариях к посту Даниэль Рой критически оценил результаты его работы.

«Бандера наверняка был бы в восторге от вашей деятельности», ― написал он.

Мельник «прославился» еще будучи на посту посла Украины в Германии. Его резкая и оскорбительная манера общения вызывала возмущение как простых немцев, так и политиков. Именно он назвал канцлера Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Ранее, 21 января, французский политик Флориан Филиппо возмутился требованием президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву французские танки Leclerc как можно скорее. По мнению Филиппо, эта ситуация похожа на «позорный цирк».

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

11 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уверен в том, что власти Германии всё же согласятся и передадут танки Leopard 2 Вооруженным силам Украины (ВСУ).

6 января Андрей Мельник в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland призвал Берлин поставить Украине все доступные виды тяжелых вооружений помимо боевых машин пехоты Marder. По мнению Мельника, Германия должна передать Украине в том числе и боевые танки, истребители, боевые дроны, военные корабли, подлодки, баллистические ракеты.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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