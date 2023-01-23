В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 22 января грубо оскорбил депутатов бундестага, выступающих против поставок современных немецких танков Украине.

Подоляк, не называя имени, процитировал немецкого парламентария, который выступил с критикой идеи отправки Украине танков Leopard 2. Он также указал на тот факт, что депутат «долгое время сотрудничал с русскими».

«Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек <…> А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза», — сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу Freedom.

Помимо этого, Подоляк выразил мнение, что желание немцев сотрудничать с Россией так, как это было до начала конфликта, перевешивает стремление помогать Киеву.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в вопросе поставок танков на Украину ФРГ действует в координации со своими союзниками в крупных странах Европы.

Тогда же газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

Кроме того, обозреватели газеты The New York Times выразили мнение, что память о нацистской агрессии в период Второй мировой войны повлияла на отказ Германии поставлять Украине танки. Это подтверждают результаты опросов населения, которые демонстрируют нежелание граждан передавать технику.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки танков.

18 января газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».