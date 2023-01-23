Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Приморье более 110 тыс. человек остались без электричества из-за аварии
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР
Мир
В Германии выразили опасения из-за упадка благосостояния
Мир
Американские военнослужащие взяли в плен трех членов ИГ в Сирии
Мир
В Италии усомнились в способности ЕС передать Киеву достаточно танков
Общество
Россия после выхода из СЕ выплатила €4,65 млн по решениям ЕСПЧ
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в учениях с КНР и ЮАР
Культура
Выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла на 2 млрд
Мир
Писательница из США указала на империализм антироссийских взглядов
Экономика
Арендное жилье в России может подорожать к весне на 15%
Мир
Зеленский заявил о неспособности десятков танков изменить ситуацию
Происшествия
Девять рейсов задержали в Южно-Сахалинске из-за непогоды

В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата

Советник главы офиса Зеленского Подоляк оскорбил немцев, выступающих против военной помощи
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 22 января грубо оскорбил депутатов бундестага, выступающих против поставок современных немецких танков Украине.

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
В очередной пакет для Украины не вошла тяжелая бронетехника

Подоляк, не называя имени, процитировал немецкого парламентария, который выступил с критикой идеи отправки Украине танков Leopard 2. Он также указал на тот факт, что депутат «долгое время сотрудничал с русскими».

«Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек <…> А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза», — сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу Freedom.

Помимо этого, Подоляк выразил мнение, что желание немцев сотрудничать с Россией так, как это было до начала конфликта, перевешивает стремление помогать Киеву.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в вопросе поставок танков на Украину ФРГ действует в координации со своими союзниками в крупных странах Европы.

Тогда же газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

Кроме того, обозреватели газеты The New York Times выразили мнение, что память о нацистской агрессии в период Второй мировой войны повлияла на отказ Германии поставлять Украине танки. Это подтверждают результаты опросов населения, которые демонстрируют нежелание граждан передавать технику.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки танков.

18 января газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023