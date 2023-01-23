Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Приморье более 110 тыс. человек остались без электричества из-за аварии
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР
Мир
В Германии выразили опасения из-за упадка благосостояния
Мир
Американские военнослужащие взяли в плен трех членов ИГ в Сирии
Мир
В Италии усомнились в способности ЕС передать Киеву достаточно танков
Общество
Россия после выхода из СЕ выплатила €4,65 млн по решениям ЕСПЧ
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в учениях с КНР и ЮАР
Культура
Выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла на 2 млрд
Мир
Писательница из США указала на империализм антироссийских взглядов
Экономика
Арендное жилье в России может подорожать к весне на 15%
Мир
Зеленский заявил о неспособности десятков танков изменить ситуацию
Происшествия
Девять рейсов задержали в Южно-Сахалинске из-за непогоды

СК начал проверку после жалоб онкопациенов на доктора Раевского

СКР проверит клинику Раевского после сообщений о лечении онкобольных наложением рук
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) РФ 22 января начал проверку после жалоб пациентов на противоправные действия врача, оказывающего платные медицинские услуги людям с онкологическими заболеваниями.

После чудес: онкопациенты жалуются на методы «волшебного доктора» Раевского
Почему в России без проблем работают клиники, где рак «лечат» заклинаниями, наложением рук и пением у теплой батареи

«В связи с изложенным ГСУ СК России по г. Москве организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве А.А. Стрижову доложить о первоначальных результатах проверки.

Ранее, 13 января, несколько пациентов Центра интегративной медицины Дмитрия Раевского выступили с претензиями в адрес врача. В беседе с «Известиями» они пояснили, что заплатили человеку, называющему себя онкопсихологом и «волшебным доктором», от нескольких десятков тысяч до 1,5 млн рублей, однако не исцелились.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023