СК начал проверку после жалоб онкопациенов на доктора Раевского

Следственный комитет (СК) РФ 22 января начал проверку после жалоб пациентов на противоправные действия врача, оказывающего платные медицинские услуги людям с онкологическими заболеваниями.

«В связи с изложенным ГСУ СК России по г. Москве организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве А.А. Стрижову доложить о первоначальных результатах проверки.

Ранее, 13 января, несколько пациентов Центра интегративной медицины Дмитрия Раевского выступили с претензиями в адрес врача. В беседе с «Известиями» они пояснили, что заплатили человеку, называющему себя онкопсихологом и «волшебным доктором», от нескольких десятков тысяч до 1,5 млн рублей, однако не исцелились.