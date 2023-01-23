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В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 24 января
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда на дорогах. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

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«Прочие опасности. Период предупреждения до 10:00 24 января. Гололедица», ― отметили в Гидрометцентре.

На аналогичный период введен «желтый» уровень опасности в Московской области.

Ранее, 22 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Москве стоит ожидать солнца и морозов до 3–7 градусов днем.

До 25 января температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы. После чего он приблизится к своему нормальному значению, добавил метеоролог.

Тогда же ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в конце января в Москве пройдут обильные снегопады. По его словам, высота снежного покрова с 23 см вырастет до 29–34 см.

До этого, 20 января, руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» отмечал, что на следующей неделе в Москве ожидаются солнечная погода и морозы до минус 10 градусов.

В тот же день пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвала водителей быть внимательнее на дорогах из-за возможного гололеда. Столичные власти порекомендовали соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, а также избегать опасных и резких маневров.

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