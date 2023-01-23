Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 23 января рассказал, что в Москве в течение рабочей недели ожидается мягкая и комфортная погода.

«В Москве погодой в течение всей рабочей недели будет дирижировать антициклон, поэтому ее можно назвать мягкой и комфортной. В первой половине недели днем прогнозируются 1–3 градуса мороза, к концу недели температура будет приближаться к 0 градусам», — сказал он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что самая холодная ночь ждет москвичей во вторник, 24 января. Согласно прогнозу, температура воздуха в столице опустится до 6–8 градусов мороза.

При этом в пониженных местах Московской области может достигнуть –15 градусов

По словам метеоролога, гололедица начнет ослабевать в Москве с 24 января.

Ранее в этот же день Вильфанд рассказал, что в конце недели сразу в нескольких регионах России прогнозируется температура на 8–12 градусов выше климатической нормы.

Накануне Вильфанд рассказал, что в начале недели в Москве ожидаются солнце и морозы до 3–7 градусов днем. До 25 января температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы. После чего он приблизится к своему нормальному значению, отметил метеоролог.

Тогда же ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что самым холодным днем в Москве станет четверг, 26 января.

21 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в следующие два месяца в столице и остальной части Центральной России сильных морозов не ожидается. Он также допустил, что весна может прийти в центральную часть страны раньше положенных сроков.