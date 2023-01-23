Американцы осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов

Большинство американцев осудили бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего главу страны Джо Байдена за ненадлежащее хранение секретных документов. Об этом говорят данные опроса ABC News / Ipsos, который был опубликован 22 января.

Согласно результатам исследования, большинство американцев считают, что и Трамп (77%), и Байден (64%) неподобающе относились к государственным секретным документам.

При этом 43% опрошенных заявили, что действия Трампа вызывают «более серьезную озабоченность». В свою очередь 20% американцев выразили мнение, что действия Байдена с документами являются более серьезным нарушением. 30% респондентов считают, что оба президента провинились в равной степени.

Опрос проводился с 20 по 21 января 2023 года на английском и испанском языках среди случайной выборки из 532 взрослых. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.

Отмечается, что опрос был проведен до сообщения о том, что следователи министерства юстиции 21 января обнаружили дополнительные секретные документы после согласованного ФБР обыска в доме Байдена в Делавэре.

Ранее, 21 января телеканал CNN сообщил, что Следователи обнаружили еще шесть новых секретных документов в ходе обыска в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

19 января Джо Байден высказался о незначительности дела о секретных документах в своем доме цитатой американской писательницы-модернистки Гертруды Стайн.

«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — сказал Байден.

В тот же день сообщалось, что уровень общественного одобрения президента США Джо Байдена снизился до 40%. Падение рейтинга связывают с обнаружением в аналитическом центре и доме Байдена секретных документов, которые относятся к периоду его вице-президентства (2008–2016 годы).

Агентство Reuters 14 января со ссылкой на адвоката Джо Байдена сообщило, что в частном доме президента США нашли новые секретные документы. Во время обысков юристы нашли пять файлов с пометкой «секретно» времен вице-президентства Байдена (2009–2017 годы).

Телеканал CBS News 13 января сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что всего в Пенсильванском центре и резиденции президента Джо Байдена нашли не менее 10 документов с грифом «секретно». Более того, при обысках нашли 10 материалов с грифом «совершенно секретно». Отмечается, что утечка информации из подобных файлов крайне опасна.

Накануне ведущий Fox News Такер Карлсон предрек президенту Байдену конец карьеры и репутации из-за найденных у него секретных документов. Журналист указал на то, что помощники главы государства сих пор продолжают находить документы, оставленные им в самых разных местах. Но вместо уничтожения улик они отправляют документы в министерство юстиции США.

В тот же день американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.

Об обнаружении в офисе Байдена около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. Позже ассистенты президента обнаружили еще одну партию документов.

10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.