Три человека погибли при пожаре в Хабаровском крае

В результате возгорания в частном доме в Хабаровском крае погибли три человека. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Ранним утром 23 января произошел пожар в частном деревянном доме в СНТ «Строитель» г. Советская Гавань. При ликвидации пожара обнаружены тела трех человек», — говорится в публикации на сайте ведомства.

На место происшествия для координации следственных мероприятий и действий спасательных служб прибыл городской прокурор Советской Гавани Андрей Лариошин. По факту случившегося инициирована процессуальная проверка.

В этот же день стало известно о гибели четырех человек при пожаре в Забайкальском крае. Отмечается, что в числе жертв — несовершеннолетний. Ребенка обнаружили с признаками жизни, однако позже он скончался в больнице.

Накануне двое детей погибли и еще двое взрослых пострадали при пожаре в частном доме в Приамурье. Инцидент произошел около 03:00 по местному времени в селе Павловка Белогорского муниципального округа.