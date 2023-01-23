Американские военнослужащие взяли в плен трех членов ИГ в Сирии

Американские военные захватили в плен трех членов ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) в ходе операции на востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает телеканал AlHadath со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Согласно имеющимся данным, накануне были арестованы сотрудник службы логистики, а также посредник террористической организации. Третий человек описывается как «соучастник» деятельности ИГ.

Отмечается, что во время захвата преступников один из мирных жителей получил легкое ранение. Пострадавшего доставили в ближайший госпиталь.

15 декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в Сирии началось строительство центра содержания для заключенных боевиков террористических группировок и членов их семей. По ее словам, объект будет находиться под контролем курдских «Сил демократической Сирии» (СДС).

Ранее, 2 декабря, источник в органах безопасности Сирии опроверг сообщение Пентагона о том, что лидер «Исламского государства» Абу Хасан аль-Кураши якобы был ликвидирован в октябре сирийской оппозицией, а не правительственной армией.

До этого, 30 ноября, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что главарь ИГ в Сирии был ликвидирован в середине октября. Там отметили, что данная операция была проведена Сирийской свободной армией.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.