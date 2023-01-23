ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Золотому

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 января сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел: 01:20 по н.п. Золотое с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Накануне жилой дом оказался разрушен в поселке Старобельск в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ. Огонь велся из ракетных систем залпового огня HIMARS.

В этот же день украинские боевики обстреляли село Фомовка в Сватовском районе ЛНР. Атака производилась из артиллерии калибра 155 мм, используемой в НАТО.

Также 22 января сообщалось, что несколько зданий и линии электропередачи (ЛЭП) получили повреждения в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны украинских войск. Отмечается, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет. В настоящее время специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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