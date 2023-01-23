Стало известно о захвате терминалов Starlink в ДНР

Бойцам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались украинские военные. Об этом 23 января сообщил в экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу <….> и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал Рогозин в интервью «РИА Новости».

Ранее, 16 января, глава минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут) получили несколько десятков терминалов спутниковой связи Starlink и свыше 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Накануне стало известно, что Польша передала Украине очередную партию из 8 тыс. терминалов Starlink. Как уточнило издание Forbes, за последние 10 месяцев Киев получил почти 30 тыс. станций спутникового интернета.

Украина продолжает получать терминалы спутникового интернета благодаря договоренностям с международными донорами и партнерами. В министерстве добавили, что команда минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX, которую возглавляет американский предприниматель Илон Маск, чтобы Украина получила еще больше Starlink.

29 декабря сообщалось, что на Украину разрешен ввоз оборудования для спутникового интернета Starlink без налогов и таможенных пошлин.

За день до этого Федоров заявил, что «на коленях» умолял предпринимателя Илона Маска передать Киеву системы спутникового интернета Starlink. Политик также указал на важность Starlink для военных и гражданских задач.

20 декабря Федоров сообщил, что Киев получит в ближайшие месяцы еще свыше 10 тыс. антенн для спутникового интернета Starlink.

При этом 14 октября Маск говорил, что его компания SpaceX больше не намерена поставлять на Украину новые системы спутниковой связи Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Затем в Пентагоне заявили, что на Украине есть альтернативы Starlink и на следующий день Маск сообщил о готовности продолжить финансировать Starlink на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».