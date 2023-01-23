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Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Забайкалье

В Забайкальском крае при пожаре погибли четыре человека
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Три человека и один несовершеннолетний погибли при пожаре в одноквартирном доме в поселке Карымская в Забайкальском крае. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в региональном отделении МЧС.

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Инцидент произошел в ночь на 23 января на улице Лазо. Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу около 04:46 по местному времени.

«К моменту прибытия пожарных дом был сильно задымлен. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Ребенка с признаками жизни передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. Он скончался в ЦРБ Карымского района», ― отметили в МЧС.

В тушении возгорания участвовали семь человек личного состава пожарной службы и две единицы техники. К 05:15 пожарные ликвидировали открытое горение. В результате инцидента оказались повреждены домашние вещи на площади в 20 кв м.

«Причину пожара, ущерб и виновное лицо установит сотрудник государственного пожарного надзора», ― добавили в МЧС.

Накануне двое детей погибли и еще двое взрослых пострадали при пожаре в частном доме в Приамурье. Инцидент произошел около 03:00 по местному времени в селе Павловка Белогорского муниципального округа.

На месте возгорания следователи нашли тела двух детей 2008 и 2009 годов рождения. Мужчина и женщина были госпитализированы с ожогами 2-й и 3-й степени тяжести. Следователи-криминалисты занялись установкой причин трагедии.

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