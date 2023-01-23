Танкисты ЮВО сорвали наступление украинских боевиков на позиции РФ

Танковые роты Южного военного округа (ЮВО) участвуют в выполнении боевых задач спецоперации по защите Донбасса, уничтожая живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны РФ показало кадры работы экипажей танков Т-90М «Прорыв».

Отмечается, что на днях экипажи нанесли противнику огневое поражение, тем самым сорвав планы ВСУ по наступлению на позиции российских войск.

В зоне боевых действий служащие работают профессионально и уверенно: при перемещениях используют рельеф местности и естественные укрытия, успешно поражают цели даже на значительном удалении и вне прямой видимости.

Танкисты активно взаимодействуют с другими военными специалистами, особенно с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разведчики с помощью дронов вычисляют местоположение объектов ВСУ: наблюдательных пунктов, складов с боеприпасами, стоянок военной техники. Впоследствии по этим координатам наносятся прицельные удары. Также с помощью беспилотников фиксируют точность попаданий и осуществляют корректировку огня.

Иногда бойцам приходится буквально на ходу осваивать новые технологии. Например, танк Т-90М «Прорыв» поступил в распоряжение всего несколько месяцев назад, но уже успел доказать свою эффективность на деле.

«Чем отличается от других танков противника? Он усовершенствованный, экипаж находится под надежной защитой. Командир танка может перезарядить «Корд» непосредственно на своем месте. Усовершенствованы приборы наблюдения: у меня есть панорама, я могу видеть, что происходит вокруг (на 360 градусов) не поворачивая головы», — поделился впечатлениями командир боевой машины Руслан.

Ранее, 18 января, оборонное ведомство рассказало об выдающейся работе экипажей танков Т-72. Отмечается, что бойцы действуют слаженно — каждый стремится не подвести товарищей. Благодаря этому возрастает эффективность всей команды.

16 января командир танкового подразделения сообщил об успешной ликвидации опорного пункта ВСУ в Запорожской области.

До этого, 14 января, ВС РФ опробовали усовершенствованную модель танка — Т-90М — на херсонском направлении. Военные отметили высокий уровень защиты экипажа, а также удобство новых приборов наблюдения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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