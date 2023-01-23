Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 января

Облачно с прояснениями, преимущественно бе осадков, гололедица и до 6 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 23 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –3 до –1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –6.

В Московской области днем ожидается от –5 до 0 градусов, ночью — до 8 градусов мороза.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 2–9 м/c.

Атмосферное давление составит 761–764 мм ртутного столба.

Ранее, 22 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что самым холодным днем в Москве станет четверг, 26 января.

20 января руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» отмечал, что солнечная погода и морозы до –10 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе.

Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 21 января заявил, что сильных морозов в Москве и остальной части Центральной России уже не будет в феврале и марте, в связи с этим он допустил наступление ранней весны.