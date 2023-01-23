Минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы в Луизиане

В результате стрельбы в ночном клубе в городе Батон-Руж, штат Луизиана, пострадали 12 человек. Об этом 22 января сообщил телеканал CNN.

Источник в правоохранительных органах сообщил CNN, что, по слова очевидцев, около 1:30 ночи по местному времени (10:30 мск) в Dior Bar & Lounge между двумя группами клиентов вспыхнула драка, несколько человек вытащили оружие и начали стрелять.

«Полиция в Батон-Руж разыскивает по меньшей мере одного подозреваемого, участвовавшего в стрельбе в ночном клубе, где пострадали 12 человек», — говорится в публикации.

Отмечается, что из 12 пострадавших трое получили опасные для жизни ранения.

Полиция классифицирует стрельбу как «целенаправленное нападение».

«Это был не просто случайный акт, когда кто-то появился и случайно застрелил граждан Батон-Ружа», — сказал представитель местного департамента полиции лейтенант Брайан Баллард.

В настоящий момент правоохранители проводят расследование.

В этот же день в штате Луизиана произошла стрельба в городе Шривпорт. Согласно отчету полиции, в результате происшествия были ранены мужчина, две женщины и трехлетний ребенок.