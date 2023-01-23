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Сюжет:

В США объяснили нежелание Германии поставлять Украине танки

NYT: Берлин не передает Киеву танки из-за нацистской агрессии в годы Второй мировой войны
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Фото: Global Look Press/Ralph Zwilling
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Память о нацистской агрессии в период Второй мировой войны повлияла на отказ Германии поставлять Украине танки. Об этом 22 января написали обозреватели газеты The New York Times Стивен Эрлангери и Эрика Соломон.

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Как отметили журналисты, жители Германии хранят в памяти события того времени. Это подтверждают результаты опросов населения, которые демонстрируют нежелание граждан передавать технику.

«Немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей», — отметил президент Американского совета по ФРГ Стивен Сокол, слова которого приводятся в статье.

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что в вопросе поставок танков на Украину ФРГ действует в координации со своими союзниками в крупных странах Европы.

Тогда же газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки танков.

18 января газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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