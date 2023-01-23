Выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла на 2 млрд

Доля сборов от проката отечественных картин в 2022 году составила 51% вместо 25% в 2021-м, а выручка кинотеатров, которую принесли российские произведения, увеличилась на 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Estimate Company, с которыми ознакомились «Известия».

«В ситуации, когда крупнейшие зарубежные кинопроизводители и дистрибьюторы покинули отечественный рынок проката, российские кинотеатры столкнулись с дефицитом высокобюджетных и сложнопостановочных зарубежных релизов. Если в 2021-м доля сборов зарубежного контента составила 75% от общих, то по итогам прошлого года — только 49%. При этом выросли сборы отечественных картин — с 10,4 млрд рублей в 2021-м до 12 млрд в 2022-м», — сказал аналитик Estimate Company Тимур Имаев.

При этом президент сети «Каро» Ольга Зинякова оценила рост сборов от проката российских лент даже выше.

«Сборы российского кино сейчас составляют около 60% от общего пирога, такой пропорции не было очень давно и не ожидалось бы, если бы не уход иностранных мейджоров», — сказала она.

Кроме того, гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил и рост выручки от проката отечественного контенте в онлайн-кинотеатрах.

«Известия» также узнали, что российские компании планируют расширить ассортимент контента из Турции, Индии, Кореи, так как популярность их продукции доказали такие проекты, как «Постучись в мою дверь», «Игра в кальмара», «Бумажный дом», однако основная ставка всё же будет сделана на отечественный продукт.

В пресс-службе НМГ уточнили, что телеканал РЕН ТВ планирует выпустить порядка 10 сериалов собственного производства в 2023 году. Среди самых ожидаемых новинок — восьмисерийный блокбастер «Библиотекарь» в жанре постсоветского фэнтези по мотивам бестселлера Михаила Елизарова, военная драма «Операция «Неман» по мотивам легендарного романа Владимира Богомолова «Момент истины».

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Выиграли сбор: выручка кинотеатров от проката российских лент выросла на 2 млрд