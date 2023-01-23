Мужчина погиб под колесами трамвая в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге мужчина 23 января попал пот трамвай. Как выяснили «Известия», ему отрезало голову.
Отмечается, что инцидент произошел в Приморском районе города. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
По информации очевидцев, мужчина был пьян и сам упал под колеса трамвая.
Ранее, 11 января, три человека погибли в результате ДТП на трассе в Марксовском районе Саратовской области. Легковой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Водитель машины и два его пассажира скончались.