Мужчина погиб под колесами трамвая в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина 23 января попал пот трамвай. Как выяснили «Известия», ему отрезало голову.

Отмечается, что инцидент произошел в Приморском районе города. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По информации очевидцев, мужчина был пьян и сам упал под колеса трамвая.

Ранее, 11 января, три человека погибли в результате ДТП на трассе в Марксовском районе Саратовской области. Легковой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Водитель машины и два его пассажира скончались.