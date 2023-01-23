Краснов назвал отказывающие РФ в экстрадиции страны

Генпрокуратура в 2022 году направила в другие страны 418 запросов о выдаче российских граждан. Это число увеличилось по сравнению с прошлым годом, тогда их было 379. Зарубежные коллеги удовлетворили 178 запросов о выдаче, рассказал в интервью «Известиям» Генпрокурор России Игорь Краснов.

При этом он отметил случаи политической ангажированности при отказах в экстрадиции со стороны ряда государств.

«Этим чаще всего руководствовались органы Германии, Австрии, Великобритании, Черногории, Польши, Италии, Чехии, Болгарии и других. Эти решения противоречат обязательствам сторон согласно Европейской конвенции 1957 года», — перечислил он.

Такой подход Игорь Краснов назвал абсолютно недопустимым.

«То есть мы располагаем реальными примерами оторванности от, казалось бы, незыблемых норм международного права и профессиональных стандартов. Искренне не понимаю, что они собираются делать с убийцами, насильниками и мошенниками, которых не согласились выдавать. И думают ли они о безопасности собственных граждан при принятии подобных решений?» — задался вопросом глава надзорного ведомства.

Генпрокуратура принимает меры для укрепления сотрудничества с компетентными органами других государств в этой сфере, добавил Игорь Краснов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Краснова «Известиям»:



«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»