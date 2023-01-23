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Президент Аргентины заявил о намерении поддерживать диалог с РФ

Президент Аргентины Фернандес заявил, что не откажется от диалога с Россией из-за Украины
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Диалог Москвы и Буэнос-Айреса должен продолжаться даже в условиях украинского кризиса. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью изданию Folha de Sao Paolo.

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Он отметил, что не поддерживает проведение специальной операции, однако не намерен из-за этого рвать контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

«В последний раз он (Путин. — Ред.) позвонил мне, чтобы поздравить с победой Аргентины на чемпионате мира по футболу. Тогда я в очередной раз заявил, что надо сесть и обсудить [ситуацию на Украине и действия РФ]», — сказал Фернандес.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что аргентинский лидер призвал к старту переговоров между Россией и Украиной для достижения мира и добавил, что Латинская Америка готова этому содействовать.

Кроме того, по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла 29 июля, Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединяться к позиции стран Запада по осуждению конфликта вокруг Украины. Представители Мексики также добавили, что ситуация вокруг Украины находится вне компетенции CMDA.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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