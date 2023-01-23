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Трехлетний ребенок пострадал в результате стрельбы в Луизиане

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Фото: KTBS
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Несколько человек, в том числе трехлетний ребенок, были ранены в результате стрельбы в Шривпорте, штат Луизиана. Об этом 22 января местный телеканал KTBS.

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Отмечается, что сообщение об инциденте поступило 22 января около 14:00 (23:00 часа мск). Согласно отчету полиции, в результате стрельбы были ранены две женщины и трехлетний ребенок.

Одна женщина получила огнестрельное ранение в бедро, другая была ранена в живот. На данный момент нет никакой информации об их состоянии. Также сообщается, что был ранен один взрослый мужчина. Пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия находилось около 14 медиков и 10 полицейских подразделений.

Накануне в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, произошла стрельба. В результате произошедшего 10 человек погибли, не менее 10 пострадали. Как сообщили в полиции, неизвестный открыл огонь в районе празднования китайского Нового года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что к расследованию обстоятельств смертельной стрельбы в городе Монтерей-Парк подключилось ФБР. Также президент США Джо Байден был проинформирован о случившемся, добавила она. Глава государства попросил регулярно передавать ему сведения о ходе следственных мероприятий.

Позднее сообщалось, что сотрудники американских правоохранительных органов заблокировали проезд для автомобиля, в котором, предположительно, может находиться организатор массовой стрельбы в Калифорнии.

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