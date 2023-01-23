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Краснов заявил о несоблюдении на Западе принципа беспристрастности прокуроров

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Многие бывшие партнеры российской Генпрокуратуры, с которыми она работала на протяжении 25 лет, перестали соблюдать принцип беспристрастности и неполитизированности. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

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«Кроме того, мы заметили потворствование проявлениям расизма, русофобии и применение двойных стандартов в оценке юридически значимых фактов. Были и случаи отказа в рассмотрении российских ходатайств о правовой помощи по уголовным делам, по политизированным мотивам не выдают в Россию тех, кто скрывается за рубежом от привлечения к уголовной ответственности», — добавил он.

В таких условиях ведомство и отказалось от членства в Международной ассоциации прокуроров. Прекращение сотрудничества, которое было направлено на обмен передовыми практиками противодействия преступности и защиты прав граждан, негативно скажется на уровне общественной безопасности, считает Игорь Краснов. Но, по его оценкам, выгодна такая ситуация только международным преступным группировкам и скрывающимся от наказания людям, нарушившим законы.

Генпрокурор добавил, что в прошлом году были и многочисленные положительные примеры взаимодействия. У него состоялся целый ряд зарубежных визитов, в том числе в Белоруссию, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизию, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркмению, Турцию. В июле в Астрахани прошла пятисторонняя встреча представителей Генеральных прокуратур России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Всего в 2022 году представители прокуратуры РФ приняли участие более чем в 360 международных мероприятиях по линии ООН, ФАТФ, ЕАГ, АТЭС, ОБСЕ, СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН, Интерпола, а также в двустороннем формате.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Краснова «Известиям»:

«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»

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