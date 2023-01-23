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В Италии назвали абсурдным давление на ФРГ в вопросе поставок танков Киеву

Глава Минобороны Италии назвал абсурдным давление на ФРГ в вопросе поставок танков Киеву
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Фото: Global Look Press/Mauro Scrobogna
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Глава министерства обороны Италии Гуидо Крозетто назвал абсурдным давление со стороны других стран на Германию в вопросе поставок танков Leopard Украине. Об этом он сказал 22 января в эфире канала Rai 3.

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«Я понимаю трудности (канцлера Германии Олафа. — Ред.) Шольца, я считаю давление со стороны других государств абсурдным. Я убежден, что в конце концов Германия сделает то, что должна сделать», — заявил он.

Также Крозетто подтвердил, что итальянские власти готовятся объявить о шестом касательно поставок военной помощи Киеву. Предварительно в него должны войти системы противовоздушной обороны (ПВО). Как отметил министр, этот декрет даст «украинцам возможность защититься от воздушных атак».

Накануне Крозетто сообщал, что Италия изучает возможность передачи Словакии системы ПВО Samp/T, которая в свою очередь направит свой комплекс Patriot Украине. По его словам, страна направит дополнительную помощь после утверждения шестого указа.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Ранее, 18 января, газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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