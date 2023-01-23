Краснов прокомментировал включение Meta в список экстремистских организаций

Представители Meta, вероятно, дошли до стадии принятия и понимания причин решения Тверского районного суда Москвы признать компанию экстремистской, поэтому она не стала обжаловать его кассационном порядке, заявил в интервью «Известиям» генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Поданная в апелляционном порядке жалоба Meta судом оставлена без удовлетворения. А в кассационном порядке представители компании решение суда не обжаловали. Возможно, они дошли до то самой стадии принятия и понимания причин этого решения. В части позиции российской стороны — она остается неизменной. Это наша страна. Нужно уважать законы нашего государства, граждан и их ценности, — подчеркнул генпрокурор.

Он напомнил, что решение о признании организации экстремистской либо террористической принимается судом. Meta Platforms Inc. признана экстремистской вступившим в законную силу решением Тверского районного суда Москвы по иску Генпрокуратуры. В перечень экстремистских организаций компания Meta включена также на основании указанного решения. В законодательстве есть порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных решений, добавил генеральный прокурор.

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