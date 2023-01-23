Краснов рассказал о защите бизнеса от «навязчивого контроля»

Прокуратура в 2023 году запланировала менее 90 тыс. проверок субъектов малого и среднего бизнеса — это втрое меньше прошлогоднего уровня, рассказал в интервью «Известиям» генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Подобное сокращение является самым значительным за весь 14-летний период формирования планов прокурорами. Мы реализовали озвученный президентом Российской Федерации подход о допустимости проверок только опасных объектов при согласовании планов контролирующих органов на текущий год», — заявил Игорь Краснов.

Он добавил: более 66% заявок контролеров органы прокуратуры отклоняют. Благодаря этому удалось оградить бизнес от «навязчивого контроля» проверяющих структур.

Надзорная практика в этой сфере ориентирована на неукоснительное соблюдение установленных правительством ежегодных мораториев на проведение контролирующими органами проверок. И факты игнорирования этого запрета, по словам Игоря Краснова, были выявлены и оперативно пресекались практически во всех регионах страны.

Среди наиболее частых нарушений — и незаконные отказы региональных властей в предоставлении предпринимателям финансовой поддержки, и неоплата заказчиками исполненных публичных контрактов. В ряде регионов только после вмешательства Генпрокуратуры были приняты или приведены в соответствие с федеральным законодательством программы поддержки бизнеса, фактически реализованы и профинансированы их мероприятия.

«Также неукоснительно мы будем надзирать за соблюдением моратория на внеплановые контрольные и надзорные мероприятия. Он продлен правительством в канун Нового года и позволит сохранить комфортные условия для развития предпринимательства», — уточнил генпрокурор.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Краснова «Известиям»:



«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»