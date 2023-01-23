Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Турции
В результате взрыва из-за утечки газа в провинции Коджаэли на западе Турции в ночь на 23 января пострадали пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство IHA.
По информации агентства, взрыв произошел около 20:30 в трехэтажном жилом доме в городе Гёльджук.
В результате инцидента здание было серьезно повреждено. Квартира, в которой произошел взрыв, в значительной степени разрушена.
По предварительным данным, в результате взрыва как минимум два человека были серьезно ранены. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.
Причина взрыва и обстоятельства происшествия выясняются.
Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз в своем заявлении сообщил о возможной эвакуации жителей.
«Взрыв, вызванный природным газом, произошел в многоквартирном доме в районе Каваклы, Гёльджук. Лечение двух наших граждан продолжается в больнице. Под координацией нашего губернаторства расследование и исследования продолжаются. В случае необходимости здание будет эвакуировано. Поправляйтесь», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Ранее, 12 января, в столице Турции прогремел взрыв в деловом центре. Полиция предварительно установила, что ЧП произошло в расположенном в здании центра ателье, где производится текстильная продукция. Причиной взрыва, скорее всего, стала утечка бытового газа.