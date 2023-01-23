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В России возбудили 763 уголовных дела из-за нарушения трудовых прав

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В 2022 году по требованию прокуратуры возбудили 763 уголовных дела в отношении должностных лиц, виновных в неправомерных увольнениях и иных действиях, нарушающих трудовые права граждан. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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Он подчеркнул: обеспечению законности в трудовой сфере прокуратура уделяла в минувшем году особое внимание. Действиям руководства организаций, заявивших о приостановке или прекращении работы в России, в каждом случае дается соответствующая правовая оценка.

«Мы принимаем превентивные меры в связи с объявлением простоя, введением неполного рабочего дня, сокращениями. Чтобы восстановить права работников на оплату труда, в суды направлено более 65 тыс. заявлений, работодателям внесено свыше 25 тыс. представлений», — заявил Игорь Краснов.

Также по требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности в 2022 году привлечено более 30 тыс. виновных должностных лиц.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Краснова «Известиям»:

«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»

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