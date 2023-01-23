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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает столичное ГУ МВД России.

«На внешней стороне 13-го километра МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящий момент на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, проезд транспорта затруднен.

Ранее в этот день стало известно об аварии на внутренней стороне 108-го километра МКАД: столкнулось пять автомобилей. В связи с аварией на участке было перекрыто три полосы из пяти, однако в настоящий момент движение восстановлено. Обстоятельства происшествия уточняются.

Утром в воскресенье на внутренней стороне 64-го километра МКАД произошло еще одно ДТП: легковой автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.

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