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Белгородский губернатор заявил о срабатывании системы ПВО в регионе

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО
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Фото: РИА Новости
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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 22 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Только теперь всем стало понятно, как мы себя здесь чувствуем»
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«По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 17 января, Гладков также сообщал о срабатывании ПВО. Отмечалось, что пострадавших и разрушений не было.

До этого, в ночь на 1 января, российская система ПВО сбила четыре снаряда над Белгородом и Белгородским районом, выпущенных боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

19 декабря в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью были сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. В тот же день ВСУ обстреляли село Красная Яруга, пострадали два человека.

Начиная с апреля в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.

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