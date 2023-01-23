Белгородский губернатор заявил о срабатывании системы ПВО в регионе
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 22 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 17 января, Гладков также сообщал о срабатывании ПВО. Отмечалось, что пострадавших и разрушений не было.
До этого, в ночь на 1 января, российская система ПВО сбила четыре снаряда над Белгородом и Белгородским районом, выпущенных боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
19 декабря в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью были сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. В тот же день ВСУ обстреляли село Красная Яруга, пострадали два человека.
Начиная с апреля в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.