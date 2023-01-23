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Франция и Германия решили ответить на американский закон об инфляции

Макрон: Франция и Германия договорились дать США амбициозный ответ на закон об инфляции
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool
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Берлин и Париж намерены предпринять меры в ответ на американский закон о снижении инфляции. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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«Мы выработали общую линию, предусматривающую быстрый и масштабный европейский ответ. <...> Необходимо предусмотреть эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников», — подчеркнул французский лидер, выступая на пресс-конференции.

2 января глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель указал на то, что антиинфляционные шаги Вашингтона опираются на специфическую философию, не работающую в ЕС. Также он добавил, что такая политика идет вразрез с правилами и стандартами Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее, 18 декабря, газета Die Welt сообщила, что ответные меры стран ЕС на закон против инфляции в США грозят сторонам торговой войной и могут лишь обострить экономическое противостояние между сторонами.

До этого, 14 декабря, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила странам — членам ЕС согласовать ряд ответных мер на закон о снижении инфляции (IRA), который ставит европейские компании в невыгодное положение. Согласно новому закону, производители, которые будут использовать экологически чистые технологии и работать на территории США, получат щедрые государственные субсидии.

7 декабря глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст в беседе с «Известиями» заявил, что ФРГ и ЕС должны создать программу, эквивалентную американскому закону, чтобы обеспечить безопасность размещения предприятий и сделать производство устойчивым.

Президент США Джо Байден подписал инициированный им закон по борьбе с инфляцией 16 августа. В том числе документ предусматривает выделение государственных субсидий в размере почти $370 млрд на поддержку зеленых отраслей экономики США, а также налоговые вычеты до $7,5 тыс. тем, кто будет покупать электромобили, собранные в Америке.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это привело к усугублению энергетического кризиса, росту цен и инфляции.

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