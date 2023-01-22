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Число жертв обрушения дома в сирийском Алеппо увеличилось до 17

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Фото: REUTERS/North Press Agency/Handout
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Число жертв обрушения жилого дома в сирийском Алеппо возросло и составило 17 человек. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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«Число жертв обрушения жилого дома в квартале Шейх-Максуд [города Алеппо] увеличилось до 17 человек. Двое пострадали, еще один пропал без вести», ― рассказал источник агентства в сирийской провинции.

По имеющейся информации, в доме жили семь семей. Строение обрушилось в результате подтопления.

В настоящий момент спасательные работы приостановлены. Они возобновятся в понедельник, 23 января.

Ранее в этот день стало известно, что не менее 15 человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в Алеппо. Сообщалось, что три человека пострадали.

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