Число жертв обрушения дома в сирийском Алеппо увеличилось до 17

Число жертв обрушения жилого дома в сирийском Алеппо возросло и составило 17 человек. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Число жертв обрушения жилого дома в квартале Шейх-Максуд [города Алеппо] увеличилось до 17 человек. Двое пострадали, еще один пропал без вести», ― рассказал источник агентства в сирийской провинции.

По имеющейся информации, в доме жили семь семей. Строение обрушилось в результате подтопления.

В настоящий момент спасательные работы приостановлены. Они возобновятся в понедельник, 23 января.

Ранее в этот день стало известно, что не менее 15 человек погибли при обрушении пятиэтажного здания в Алеппо. Сообщалось, что три человека пострадали.