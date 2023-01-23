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Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

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Фото: РИА Новости
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Минобороны России 23 января сообщило о новых подвигах российских военных, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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В ведомстве отметили заслуги заместителя командира батареи — начальника зенитного ракетного расчета старшего лейтенанта Павла Солдатенкова. Солдатенков вместе со своим расчетом на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «ОСА» прикрывал оборонявшиеся войска России от воздушных атак противника.

В ходе выполнения боевой задачи старший лейтенант засек беспилотник украинских боевиков, который вел разведку российских позиций. Однако прицельным огнем из ЗРК расчет Солдатенкова сбил вражескую цель. Затем они оперативно сменили позицию и продолжили наблюдение.

Позже бойцы под командованием Солдатенкова засекли еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который они также оперативно подбили. После успешного поражения цели Павел Солдатенков скомандовал своему расчету вновь сменить позицию.

Буквально через несколько минут по российским зенитчикам ударила украинская артиллерия.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что благодаря грамотному командованию со стороны старшего лейтенанта Павла Солдатенкова расчету ЗРК «ОСА» удалось уничтожить восемь вражеских беспилотников, а также предотвратить атаки по позициям российской армии и сохранить жизни личного состава расчета.

Также в ходе спецоперации по защите Донбасса проявил героизм начальник расчета зенитной ракетной батареи лейтенант Сергей Чернояров. Расчет Черноярова дежурил в одном из районов обороны российских войск. В какой-то момент лейтенант обнаружил вражескую ракету реактивной системы залпового огня. Снаряд летел в сторону склада ракетно-артиллерийского вооружения РФ.

Однако отточенные навыки расчета лейтенанта Черноярова позволили сбить цель всего лишь одной ракетой. Бойцы российской армии далее продолжили боевое дежурство и вскоре уничтожили еще одну ракету врага.

Бдительность, мастерство и опыт лейтенанта Черноярова позволили уничтожить более 27 воздушных целей противника за весь период боевого дежурства его расчета. Ни одна из целей украинских боевиков не была выполнена, а личный состав российских войск остался в живых и не потерял боеприпасов.

Ранее, 22 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы уничтожили более 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Помимо живой силы, российская армия уничтожила еще вражеский автомобиль и пикап.

Кроме того, в тот же день представитель экстренных служб Херсонской области сообщил «Известиям», что российские артиллеристы уничтожили расчет 120-миллиметровых минометов и радиолокационную станцию (РПЛ) ВСУ в селе Садовое под Херсоном. Восемь вражеских боевиков погибли, еще девять получили ранения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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