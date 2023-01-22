Один человек погиб в ДТП с такси под Ростовом
Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ДТП с участием такси на трассе в Ростовской области. Об этом 22 января сообщили в управлении ГИБДД по региону.
Согласно информации ведомства, водитель за рулем Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной такси.
В результате аварии водитель иномарки погиб. Также пострадал находившийся в салоне ребенок. Водитель такси и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии.
Ранее в этот день три человека погибли в ДТП на трассе в Марксовском районе Саратовской области. По данным «Известий», легковой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Погибли водитель авто и два пассажира.