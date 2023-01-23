Метеоролог предупредил о сильных снегопадах в Москве в конце месяца
В конце января в Москве пройдут обильные снегопады. Об этом в воскресенье, 22 января, рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца — 30 и 31 января. <...> Высота снежного покрова в Москве заметно подрастет с нынешних 23 см до 29–34 см», — сообщил он.
По словам эксперта, это время, как правило, самое холодное в сезоне, однако в этом году ожидаются разве что легкие морозы. Впрочем, заверил Тишковец, с наступлением февраля погода вновь станет по-настоящему зимней.
Ранее в этот день ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что предстоящий четверг, 26 января, станет самым холодным днем недели в столице — температура может опускаться до минус 3–5 градусов. Вместе с тем существенных осадков не предвидится, возможен небольшой снег.
По прогнозам научрука российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, в начале недели в Москве будут солнце и морозы до 3–7 градусов днем. Он подчеркнул, что до 25 января температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы. После чего он приблизится к своему стандартному значению.
20 января руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» отмечал, что солнечная погода и морозы до минус 10 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе.