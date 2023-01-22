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Пушилин заявил о попытке ВСУ уничтожить рудники при отходе из Соледара

Глава ДНР Пушилин обвинил ВСУ в попытке подрыва рудников в Соледаре при отступлении
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Фото: t.me/pushilindenis
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из Соледара попытались разрушить местные соляные рудники. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту», — написал он в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что определенный ущерб соледобывающим предприятиям всё-таки был нанесен, Пушилин заверил, что это поправимо. Также, по его словам, со временем вокруг рудников «вырастут новые жилые кварталы».

Ранее в этот день корреспондент «Известий» узнал, что беженцев из Соледара сначала направляют в пункт временного размещения, а потом распределяют по другим городам на постоянное проживание. Глава Шахтерска Александр Шатов отметил, что в первую очередь власти занимаются оформлением выплат для пенсионеров, паспортов РФ, а также ищут рабочие места.

До этого, 19 января, город Соледар указом врио главы ДНР был включен в зону ответственности администрации города Шахтерска.

Операция российских войск в Соледаре завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город полностью освобожден от украинских националистов. Позднее эту информацию подтвердили в штабе территориальной обороны ДНР.

Как отметил 18 января Денис Пушилин, что войска Украины потеряли в боях за Соледар в Донецкой Народной Республике тысячи человек. По его словам, украинская сторона и сама сейчас не сможет назвать точное количество своих потерь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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