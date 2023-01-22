В США предложили привязать уровень госдолга к доле от ВПП

Представители Республиканской партии США в конгрессе предложили сменить привязку потолка государственного долга к фиксированному значению в долларах на процентное соотношение к ВВП страны. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил член палаты представителей американского конгресса республиканец Брайан Фитцпатрик.

«Закон <...> устанавливает потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который не имеет никакого смысла. Говоря практически, мы думаем, что это должно быть соотношение долга к ВВП», ― отметил законодатель.

По словам Фитцпатрика, в 2008 году госдолг США составлял 40% от ВВП страны, в 2018 году ― около 70%. Политик подчеркнул, что сейчас же госдолг составляет 125% от ВВП США, что не может считаться стабильной и устойчивой ситуацией.

«Когда вы видите ребенка, у которого проблема с тратами, вы оплачиваете его счета и убираете прочь кредитную карточку», ― подчеркнул Фитцпатрик.

Ранее, 20 января, глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что, если американские власти не смогут платить по своим обязательствам, в мире может начаться глобальный финансовый кризис. Более того, по ее словам, возможное понижение рейтинга долговых обязательств Вашингтона подорвет роль доллара как резервной валюты.

Накануне Джанет Йеллен заявила, что ведомство приняло чрезвычайные меры, чтобы не допустить дефолта в стране в случае достижения потолка госдолга. В тот же день стало известно, что суммарный госдолг США приблизился к отметке в $31,5 трлн.

До этого, 11 января, Йеллен в интервью телеканалу CBS допустила, что в США в 2023 году может начаться рецессия. По мнению главы американского минфина, рецессия точно не станет решением проблемы инфляции в США. При этом она отметила высокие темпы, с которыми США вышли из пандемийного кризиса. Отдельно она обратила внимание на рост занятости в стране.

В октябре госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн. На 3 октября совокупный долг страны превышал $31 трлн, из которых свыше $24 трлн приходилось на частных лиц. Кроме того, $6,8 трлн уходит на внутригосударственные холдинги.