В приземлившемся в Афинах самолете Ryanair не нашли бомбы
В самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который приземлился в Афинах, не обнаружили бомбы. Об этом сообщил 22 января греческий телеканал ERT-1.
Отмечается, что Boeing 738 компании Ryanair, который вылетел из польского города Катовице, благополучно приземлился в 17:40 (18:40 мск) в Афинском международном аэропорту. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали.
В связи с тем, что самолет подал в воздухе сигнал о бомбе, пассажиры и багаж были проверены на предмет взрывчатки. Кроме того, специалисты также проинспектировали сам самолет. В ходе проверки взрывчатки или взрывных устройств обнаружено не было.
Ранее в этот день стало известно, что подавший в воздухе сигнал тревоги о бомбе самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземлился в Афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса. Самолет сопровождала пара истребителей F-16 греческих ВВС.