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В Госдуме отреагировали на слова Арестовича о поражении Киева

В Госдуме считают, что высказываниями о поражении Киева Арестович подписал себе приговор
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Первый замглавы комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов 22 января заявил, что экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович «подписал себе приговор», заявив о поражении Киева.

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«У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить», — цитирует Бессарабова «РИА Новости».

Бессарабов отметил, что так Киев «пресекал и уничтожал свободу слова и любое инокамыслие, расправляясь с мирными жителями, журналистами».

Накануне Арестович в интервью на своем YouTube-канале сказал, что Украина не сможет победить Россию. По его словам, сейчас «крутится история», которой Киев уже не управляет. Арестович также сообщил, что на Украине происходит обострение политической борьбы, что приведет ее к очень скорому поражению.

17 января Арестович сообщил, что написал заявление об отставке. Таким образом, по его словам, он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения».

В тот же день пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника.

Тогда же в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин отметил: заявление Алексея Арестовича о его отставке — это политический маневр, призванный проверить, имеется ли у него поддержка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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