Германия и Франция договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Об этом 22 января сообщил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Он добавил, что маршрут создаваемого трубопровода для транспортировки водорода между Барселоной и Марселем будет доведен до Германии. По его словам, проект свяжет Португалию, Испанию, Францию и ФРГ. Макрон подчеркнул, что Берлин официально станет партнером в стратегии развития водородной инфраструктуры.

19 января глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что все страны ЕС за исключением Венгрии избавятся от российских энергоресурсов до конца года.

При этом 14 января газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) написала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале пояснили, что после того, как Запад перестал импортировать у России энергоносители, он стал вынужден закупать сжиженный природный газ (СПГ), который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего он обходится гораздо дороже, нежели трубный.

За день до этого, 13 января, Европейская комиссия (ЕК) по рынку газа опубликовала квартальный отчет, согласно которому для жителей столичных городов Евросоюза стоимость газа в ноябре выросла почти на 60% по сравнению с показателями за тот же период в 2021 году. А для промышленных потребителей в III квартале 2022 года газ подорожал на 95% в годовом выражении.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Президент России Владимир Путин еще 12 октября 2022 года подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.