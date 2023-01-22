Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер страны Олаф Шольц, призвала к пересмотру внешней политики и, в частности, политики по отношению к РФ. Об этом в воскресенье, 22 января, пишет агентство DPA со ссылкой на документ под названием «Cоциал-демократические ответы на меняющийся мир».

Документ будет обсуждаться 23 января в президиуме СДПГ, отмечается в материале.

В тексте говорится, что ФРГ «слишком долго полагалась на кооперативное сотрудничество» с РФ. Кроме того, там отмечается необходимость снижения зависимости в экономике от Китая.

Авторы документа отводят Германии ведущую роль в Европе, а также призывают усилить армию страны.

Ранее, 21 января, британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что нерешительность Германии в одобрении поставок Украине боевых танков Leopard 2 основана на «страхе перед Россией». По его словам, об этом говорит итог встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где страны НАТО и союзники обсуждали украинский вопрос.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Как сообщил министр обороны Германии Писториус, участники встречи не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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